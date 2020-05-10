حفتر يدعم مركز بنغازي الطبي بـ3 آلاف من مواد استخلاص الحمض النووي للفيروسات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 مايو 2020, 07:22 مساء
مركز بنغازي الطبي يستقبل مواد استخلاص الحمض النووي للفيروسات, 10 مايو 2020. (اللجنة الطبية الاستشارية)

قالت اللجنة الطبية الاستشارية لمواجهة فيروس كورونا التابعة للحكومة الموقتة، إن قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، دعم مركز بنغازي الطبي اليوم الأحد بـ3000 من مواد استخلاص الحمض النووي للفيروسات.
وبحسب بيان للجنة اليوم، فإن هذه المواد تستخدم كخطوة تحضيرية قبل إجراء تحليل «PCR».

بدء المسح العشوائي لعينات «كورونا» في بنغازي

وأعلنت اللجنة الطبية الاستشارية المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد، في 2 مايو الحالي، بدء المسح العشوائي للكشف عن الفيروس في بنغازي، وذلك بسحب عينات 50 شخصا، على أمل الوصول إلى 600 عينة.

وقالت اللجنة إن المسح العشوائي بدأ عندما قامت اللجنة بإعداد وتجهيز فرق متعددة للنزول داخل المناطق السكنية وسحب العينات العشوائية في إطار الخطة الموضوعة لمواجهة الوباء، حسب صفحتها على موقع «فيسبوك».

وأوضح مدير عام المركز الليبي للبحوث والدراسات، الدكتور عبدالغفار المنفي، أن المسح يتم بناء على خطة جرى العمل عليها منذ أسبوع، بهدف أن تغطي العينة العشوائية جميع أنحاء بنغازي بالكامل، مضيفا: هي طريقة إحصائية معروفة ومستخدمة على مستوى عالمي تستعملها أكبر الشركات العالمية في الدراسات الميدانية.

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