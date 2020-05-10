ندوة حول الهلال الأحمر والمبادئ الأساسية للجمعية في بني وليد

عدد من المشاركين في ندوة نظمتها جمعية الهلال الأحمر فرع بني وليد. (الإنترنت)

نظم فرع جمعية «الهلال الأحمر» في بني وليد، ندوة توعوية حول الهلال الأحمر والمبادئ الأساسية للجمعية لمناسبة إحياء اليوم العالمي لـ«الهلال الأحمر» و«الصليب الأحمر» الدولي أمس السبت.

وأوضع أمين فرع جمعية «الهلال الأحمر» ببني وليد، علي الفقهي أن الندوة التي أُقيمت بمسرح ثانوية العلوم الأساسية استهدفت عددًا من أعضاء الجمعية والأعضاء الجدد لتعريفهم بأساسيات عمل «الهلال الأحمر» ودورها الإنساني بعيدًا كل البعد عن التجاذبات والصراعات السياسية.

وذكر الفقهي أن الندوة تطرقت إلى دور جمعية «الهلال الأحمر» للتصدي لجائحة فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد-19) ودور أعضاء الجمعية في التوعية والتثقيف وتطبيق الاحترازات الضرورية للوقاية من الإصابة.