«داخلية الوفاق» تبحث مع بلديات طرابلس المركز خروقات المحال التجارية لقرار الإغلاق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 مايو 2020, 04:20 مساء
مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، العميد محمد المداغي، مع عمداء بلديات طرابلس المركز, 10 مايو 2020. (داخلية الوفاق)

بحث مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، رئيس الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد العميد محمد المداغي، مع عمداء بلديات طرابلس المركز, المشاكل والخروقات من المحال التجارية لقرار الإغلاق، وحظر التجول.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، فإن الاجتماع الذي عُـقد اليوم بديوان وزارة الداخلية بطرابلس، ضم عمداء بلديات سوق الجمعة وحي الأندلس وعين زارة, بحضور أعضاء الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الداخلية.

وناقش الاجتماع أيضًا الخروقات التي حدثت بافتتاح عدد من المحال دون التقيد بالتعليمات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا, والوقوف على سير العمل في تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 288 بشأن حظر التجول, والتعليمات الصادرة بشأن إغلاق المحال التجارية باستثناء محال المواد الغذائية والصيدليات والمخابز ومحال اللحوم التي تزود المواطنين بالمستلزمات الضرورية.

كما تم التطرق للإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من تفشي وباء كورونا وإقفال أماكن التجمعات والازدحام ووضع الخطط والإجراءات الصحية للوقاية من هذا الوباء.

وأكد المداغي، أن وزارة الداخلية ومن خلال الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة ستعمل بجدية مع مَن يخالف القانون وقرار حظر التجول، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة حساسة وصعبة ويجب على الجميع الالتزام بالتعليمات الصادرة, مما يتطلب من البلديات التقيد بالتعليمات وعدم مخالفة الإجراءات المتخذة، التي تأتي في المقام الأول للحفاظ على صحة المواطنين.

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