السفير الأميركي يشارك البعثة الأممية «الغضب» من قصف زاوية الدهماني

سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند. (أرشيفية: الإنترنت)

عبر سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن مشاركته لغضب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بخصوص الهجمات المتزايدة على المناطق المأهولة بالمدنيين في طرابلس»، بما في ذلك القصف «المروع» على حي زاوية الدهماني بطرابلس، ما أسفر عن مقتل مدنييْن اثنيْن على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين.

وشدد نورلاند، في بيان للسفارة اليوم، على أن هذه الإجراءات ضد المدنيين تحدث خلال شهر رمضان المبارك، بينما ينبغي تركيز جميع الجهود على وقف انتشار فيروس «كورونا» في ليبيا.

والجمعة، دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، «الهجمات المتزايدة على المناطق المأهولة بالمدنيين في طرابلس»، بما في ذلك القصف «المروع» على حي زاوية الدهماني بطرابلس.

وسقطت قذيفتان صاروخيتان على متنزه طريق الشط بزاوية الدهماني الخميس، في المربع الذي توجد فيه مقار الإذاعة، ووزارة الخارجية، وفندق المهاري، والسفارة التركية، ومنزل السفير الإيطالي، المطل على كورنيش العاصمة، حسب تصريح لأهالي طرابلس إلى «بوابة الوسط».

البعثة الأممية تدين قصف زاوية الدهماني وتوثق مقتل 15 شخصًا في هجمات مماثلة منذ مطلع مايو

مقتل 15 شخصًا في القصف العشوائي على طرابلس خلال 48 ساعة

وأعربت البعثة في بيان، عن انزعاجها الشديد من «تكثيف الهجمات العشوائية» خلال شهر رمضان المبارك، وفي ضوء مواجهة ليبيا جائحة فيروس «كورونا»، مؤكدة أن هذه «الأعمال المدانة تمثل تحديًا مباشرًا لمبادرات القيادات الليبية التي دعت إلى إنهاء الاقتتال الذي طال أمده واستئناف الحوار السياسي».

وأشار البيان إلى أن تزايد الهجمات العشوائية منذ 1 مايو الجاري، «التي تُنسب في الغالب إلى قوات تابعة للجيش الوطني الليبي، بما فيها تلك الهجمات على أبوسليم وتاجوراء والهضبة البدري وزناتة وزاوية الدهماني، أدت إلى سقوط عديد الضحايا المدنيين وإلحاق أضرار بالمنازل والممتلكات المدنية الأخرى». وقالت البعثة إنه «في الفترة بين 1 و8 مايو، قُتل ما لا يقل عن 15 مدنيًّا، وأُصيب 50 آخرون»، حسبما أفادت التقارير.

وقُتل 15 شخصًا بينهم شرطيان وأُصيب أكثر من خمسين مدنيًّا بجروح، جراء قصف استهدف عدد من المناطق في طرابلس خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق أمين الهاشمي، الجمعة.

وقال الهاشمي لوكالة «فرانس برس»: «تعرضت منطقة زاوية الدهماني لقصف عشوائي، وسقط عدد من القذائف بالقرب من السفارتين التركية والإيطالية ووزارة الخارجية»، مشيرًا إلى أن القصف الذي وقع فجر الجمعة تسبب «في مقتل شرطيين ومدني واحد».