«الطب الميداني»: قتيلة و3 جرحى في سقوط قذيفة عشوائية بمنطقة صلاح الدين

من عمليات أسعاف الأسرة في منطقة صلاح الدين، جنوب العامصة طرابلس. (الطب الميداني)

أعلن مركز الطب الميداني التابع لحكومة الوفاق اليوم الأحد مقتل سيدة وإصابة زوجها وابنتيها جراء سقوط قذيفة عشوائية علي منزلهم في منطقة صلاح الدين (جنوب العاصمة طرابلس).

وأشار، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «إسعاف عائلة معمر عبدالسلام شعبان فجر اليوم الاحد ن منطقة صلاح الدين مما تسبب في استشهاد الأم فاطمة فرج حماد (46 سنة).

ونوه المنشور إلى إصابة الأب معمر عبدالسلام شعبان 53 سنة بشظايا في كلتا القدمين، في حين تتلقى الابنة سارة العلاج في قسم العناية بمستشفى ابوسليم، والابنة هاجر بقسم الجراحة في مستشفى طرابلس المركزي.

وتتعرض منطقة صلاح الدين إلى سقوط قذائف عشوائية وصواريخ غراد منذ اندلاع حرب العاصمة طرابلس في 4 من أبريل من العام 2019.

من عمليات أسعاف الأسرة في منطقة صلاح الدين، جنوب العامصة طرابلس. (الطب الميداني)