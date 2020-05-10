«الطب الميداني»: قتيلة و3 جرحى في سقوط قذيفة عشوائية بمنطقة صلاح الدين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 مايو 2020, 03:37 مساء
من عمليات أسعاف الأسرة في منطقة صلاح الدين، جنوب العامصة طرابلس. (الطب الميداني)

أعلن مركز الطب الميداني التابع لحكومة الوفاق اليوم الأحد مقتل سيدة وإصابة زوجها وابنتيها جراء سقوط قذيفة عشوائية علي منزلهم في منطقة صلاح الدين (جنوب العاصمة طرابلس). 

وأشار، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «إسعاف عائلة معمر عبدالسلام شعبان فجر اليوم الاحد ن منطقة صلاح الدين مما تسبب في استشهاد الأم فاطمة فرج حماد (46 سنة).

ونوه المنشور إلى إصابة الأب معمر عبدالسلام شعبان 53 سنة بشظايا في كلتا القدمين، في حين تتلقى الابنة سارة العلاج في قسم العناية بمستشفى ابوسليم، والابنة هاجر بقسم الجراحة في مستشفى طرابلس المركزي.

وتتعرض منطقة صلاح الدين إلى سقوط قذائف عشوائية وصواريخ غراد منذ اندلاع حرب العاصمة طرابلس في 4 من أبريل من العام 2019.

من عمليات أسعاف الأسرة في منطقة صلاح الدين، جنوب العامصة طرابلس. (الطب الميداني)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دول أوروبية تعيش اليوم الأخير من العزل.. و«كورونا» يواصل انتشاره شرقا وغربا
دولى
أوباما يعتبر إدارة ترامب لوباء كوفيد-19 «كارثة فوضوية»
دولى
النهر الصناعي: اعتداء على محطة كهرباء «النهر 1» وتوقعات بانقطاع المياه عن أغلب ...
ليبيا
‎السراج يتهم قوات القيادة العامة بقصف الأحياء السكنية في طرابلس بمئة صاروخ ...
ليبيا
جدل وتضارب في تونس حول طائرة مساعدات تركية موجهة إلى ليبيا
ليبيا
مؤسسة النفط ترصد خسائر القصف على مستودع مطار معيتيقة
ليبيا
العالم يخرج ببطء من الحجر وسط غموض حول منحى وباء «كورونا المستجد»
دولى
هزتان أرضيتان بالبحر المتوسط شمال شرق مدينة طبرق
ليبيا
نائبة وزير الخارجية الإيطالي: عملية «إيريني» لن تكون بحرية فقط
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يطلق رقم الطوارئ المجاني 195
ليبيا
وفاة طفل في الخامسة بنيويورك جراء مرض يرجح ارتباطه بـ«كورونا»
دولى
«فرانس برس»: واشنطن تعرقل تصويتا على مشروع قرار حول «كورونا» في مجلس الأمن
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

يضم عمالقة التكنولوجيا والاتصالات.. تحالف يطالب بإنشاء نظام «5 جي» مفتوح