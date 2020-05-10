السوق الموازية: صعود جماعي للعملات الأجنبية أمام الدينار الليبي

واصلت العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الموازية صعودها أمام الدينار الليبي اليوم الأحد، إذ كسرت العملة الأميركية حاجز الستة دنانير. فقد زاد الدولار إلى 6.10 دينار اليوم مقابل 5.99 دينار أمس السبت، بزيادة 11 قرشًا.

كما كسبت العملة الأوروبية 27 قرشًا لتسجل 6.67 دينار مقابل 6.50 دينار، وكذلك الجنيه الاسترليني الذي ارتفع بواقع 18 قرشًا، ليسجل سعر 7.55 دينار مقابل 7.37 دينار.

وانعكست حالة الصعود على العملتين التركية والتونسية، إذ زادت الليرة التركية إلى 0.86 دينار اليوم الأحد مقابل 0.84 دينار أمس، والدينار التونسي إلى 2.10 دينار مقابل 2.05 دينار أمس.