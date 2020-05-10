مبيعات «البريقة» في المناطق الوسطى والشرقية: 5.51 مليون لتر بنزين و26.46 ألف أسطوانة غاز

تعقيم أسطوانات غاز الطهي في أحد مستودعات التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط. (الإنترنت)

كشفت بيانات صادرة عن شركة البريقة لتسويق النفط، مبيعاتها من المشتقات النفطية ليوم أمس السبت في المناطق الوسطى والشرقية، وأظهر جدول نشرته الشركة على صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم الأحد، أن إجمالي المبيع أمس السبت من الغاز المسال 26460 أسطوانة، منها نحو20 ألف أسطوانة من مستودع رأس المنقار، و6 آلاف و440 أسطوانة من مستودع طبرق.

أما كمية البنزين المبيعة أمس في المنطقة نفسها، فقد وصلت إلى نحو 5 ملايين و516 ألف لتر، جميعها من مستودع رأس المنقار، فيما وصلت الكميات من وقود الطيران نحو 122 ألف لتر، منها 74 ألف لتر من مستودع رأس المنقار، و48 ألف لتر من مستودعات مطارات بنينا وطبرق والكفرة والأبرق.

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وأشارت البيانات إلى أن الكمية المبيعة أمس من وقود الديزل بلغت 6 ملايين و209 آلاف لتر، منها 5 ملايين و651 ألف لتر من مستودع رأس المنقار، و519 ألف لتر من مستودع طبرق، و39 ألف لتر من مستودع السرير النفطي. بينما وصل إجمالي المبيع أمس من الزيت الثقيل إلى نحو مليون و498 ألف لتر من مستودع طبرق.