«الرئاسي» ينعى وفاة رئيس المخابرات المكلف

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، (أرشيفية: الإنترنت).

نعى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وفاة رئيس جهاز المخابرات المكلف اللواء عبد القادر التهامي، قائلاً إنه توفي مساء أمس السبت «إثر نوبة قلبية مفاجئة».

وقال المجلس في بيان اليوم الأحد: «فقدت البلاد أحد أبنائها الأوفياء المخلصين»، مضيفا أنه «تحمل المسؤولية وصان الأمانة في فترة من أصعب الفترات التي يمر بها الوطن».

كما قدم المجلس التعزية إلى آل التهامي وأهالي منطقة آقار الشاطئ التي ينحدر منها الراحل، و«زملاء الفقيد وإلى ليبيا».

وعين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، العميد عبدالقادر علي التهامي نائبًا لرئيس جهاز المخابرات الليبية للشؤون الأمنية بناء على القرار رقم «391 للعام 2017»، الصادر في 24 أبريل من العام ذاته؛ على أن يتولى مهام رئيس الجهاز إلى حين تسمية رئيس.

وينحدر التهامي من منطقة أقار الشاطئ جنوب البلاد، هو ضابط في جهاز الأمن الخارجي السابق قبل ثورة 17 فبراير.

وفي يناير من العام 2017 عينه عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري مديراً للمركز الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية ضمن جملة قرارات صدرت وقتذاك، قبل أن يصبح رئيساً مكلفاً لجهاز المخابرات في أبريل من العام ذاته.