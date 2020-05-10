عميد بلدية تاجوراء يطالب «الوفاق» بمعالجة الأزمات الناتجة عن حظر التجول

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 مايو 2020, 01:02 مساء
عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية. (صفحته على فيسبوك)

طالب عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية، حكومة الوفاق بتسهيل قضاء احتياجات المواطنين مع استمرار حظر التجول، ولا سيما ما يتعلق بمصدر أرزاقهم والاحتياجات الطبية والعلاج، مؤكدا أن ذلك اختصاص أصيل للحكومة، وأنها يجب أن تخرج للناس وتخبرهم بالخطط والبرامج التي اتخذتها لمواجهة وباء «كورونا المستجد».

وقال بن عطية إنه من المفيد أن يكون للحكومة ناطق رسمي يوضح ما تود الحكومة فعله لمعالجة الأزمات، مشددا على ضرورة طمأنة المواطنين عبر غرفة عمليات تعمل ليلا ونهارا وتستمع إلى مطالب وحاجات المواطنين، لكي يلتزموا بحظر التجول، حسب صفحته على موقع «فيسبوك».

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كما دعا إلى ضرورة إشراك البلديات في حل الأزمة عبر الاجتماعات المتكررة ومنحها الميزانيات والصلاحيات لتتمكن من تحمل المسؤولية أمام المواطن، مشيرا إلى معاناة تاجوراء من أزمات تخص النازحين والتعليم والعلاج، فضلا عن إغلاق المحال التجارية، وعجز البعض عن سداد الإيجارات مع غلاء الأسعار ونقص السيولة.

وأضاف: «كل ذلك يحتاج غرفة عمليات في حالة انعقاد دائم لتضع الحلول الواقعية التي تحفظ أمن وصحة المواطن وتخرجنا من الأزمة بسلام وتدفع المواطن للالتزام لمصلحة الجميع».

وصباح اليوم، شددت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا التابعة لحكومة الوفاق على ضرورة تقيد المواطنين والبلديات بتنفيذ إجراءات الحظر والالتزام بقفل المحال التجارية. وأشارت إلى بعض البلديات التي كسرت إجراءات حظر التجول، بفتح المحال التجارية، معتبرة ذلك «يساهم في نشر عدوى فيروس كورونا».

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