بالصور: آثار تدمير مكتب السلامة الوطنية في مطار معيتيقة

آثار قصف مقر هيئة السلامة الوطنية في مطار معيتيقة. (فيسبوك)

قالت هيئة السلامة الوطنية إن مباني وآليات الهيئة بمطار معيتيقة دُمرت بالكامل جراء قصف تعرض له المطار السبت.

ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الأحد صورا توضح آثار الدمار بالمكتب، لكنها قالت «حمدا لله على سلامة منتسبي قسم المطار».

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وعقب قصف المطار السبت، تعرض مبنى هيئة السلامة الوطنية لأضرار جسيمة، كما احترقت أربع سيارات إطفاء بالكامل، وفق وزارة الداخلية بحكومة الوفاق السبت، جراء الهجوم الذي لقي إدانة البعثة الأممية.

آثار قصف مقر هيئة السلامة الوطنية في مطار معيتيقة. (فيسبوك)

آثار قصف مقر هيئة السلامة الوطنية في مطار معيتيقة. (فيسبوك)