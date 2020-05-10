متري عن بيان البعثة الأممية الأخير: عبارات «مألوف ومروع» لا تكفي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 مايو 2020, 12:34 مساء
المبعوث الأممي الأسبق طارق متري. (أرشيفية: الإنترنت)

علق المبعوث الأممي الأسبق طارق متري على بيان البعثة الأممية الأخير بشأن قصف مطار معيتيقة السبت، وقال إن «عبارات (مألوف) و (مروع) لا تكفي». 

وأضاف الدبلوماسي اللبناني الذي عمل مبعوثا أمميا في ليبيا بين العامين 2012 و2014 إن «التمادي في الحرب على المدنيين، بمثابة جريمة حرب»، وذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، اليوم الأحد.

وتغريدة متري جاءت بعد أن قال بيان صادر عن البعثة الأممية «حسب التقاريرـ وفي مشهد بات مألوفًا جدًا ولكن مروعًا، قصفت قوات تابعة (للجيش الوطني الليبي) مطار معيتيقة اليوم»، لافتة إلى أن قصف المطار جرى بينما «تستعد طائرة لمغادرة طرابلس»، مشيرة إلى تسببه في «أضرار هائلة لطائرتي ركاب مدنيتين وخزانات للوقود وسيارات إطفاء الحرائق وصالة للركاب وأفيد عن وقوع جرحى مدنيين».

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وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أمس السبت أن قصف «قوات القيادة العامة» مطار معيتيقة الدولي، أدى إلى تضرر الطائرتين «320» و«330» التابعتين للخطوط الجوية الليبية، إلى جانب احتراق طائرة شحن «يوشن» بالكامل، علاوة على احتراق طائرة خاصة تابعة لشركة «المتحدة» بالكامل.

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