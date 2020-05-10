لجنة مكافحة كورونا بـ«الوفاق»: لا تهاون في تنفيذ إجراءات حظر التجول

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 مايو 2020, 10:55 صباحا
رئيس لجنة مكافحة كورونا التابعة لحكومة الوفاق الدكتور أحميد بن عمر خلال ترؤسه اجتماع السبت. (فيسبوك)

شددت اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا التابعة لحكومة الوفاق على ضرورة تقيد المواطنين والبلديات بتنفيذ إجراءات الحظر والالتزام بقفل المحال التجارية.

جاء ذلك خلال اجتماع، أمس السبت ناقش ملف تطبيق إجراءات حظر التجول المقررة لتقليل خطر انتشار «كورونا» المستجد، وفق الصفحة الرسمية للجنة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشارت اللجنة في بيان إلى أن «بعض البلديات كسرت إجراءات حظر التجول، وذلك بفتح المحال التجارية مما يساهم في نشر عدوى فيروس «كورونا». منوهة إلى أن ليبيا لم تخرج بعد من دائرة خطر انتشار المرض، حتى يتم فك وكسر إجراءات الحظر المفروضة.

وحتى يوم أمس السبت، استقرت الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا عند 64 حالة، من بينها 37 حالة نشطة، وثلاث وفيات، فيما تعافى 24 شخصًا من الفيروس، وبلغ عدد العينات التي فحصت 2828. وتمثل طرابلس معظم الحالات (49)، تليها مصراتة (10)، وبنغازي (4)، وصرمان (1).

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