وفاة نائب رئيس المخابرات في حكومة الوفاق

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 10 مايو 2020, 09:46 صباحا
نائب رئيس جهاز المخابرات العامة في حكومة الوفاق اللواء عبدالقادر التهامي. (أرشيفية: الإنترنت)

توفي نائب رئيس المخابرات العامة في حكومة الوفاق، اللواء عبدالقادر التهامي في وقت مبكر فجر اليوم الأحد  إثر إصابته بأزمة قلبية، وفق أحد أفراد عائلته الذي أشار إلى أن الوفاة جاءت بعد ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وعين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، العميد عبدالقادر علي التهامي نائبا لرئيس جهاز المخابرات الليبية للشؤون الأمنية بناء على القرار رقم «391 لعام 2017»، الصادر في 24 أبريل من العام ذاته؛ على أن يتولى مهام رئيس الجهاز إلى حين تسمية رئيس.

والتهامي الذي ينحدر من منطقة أقار الشاطئ جنوبي البلاد، هو ضابط في جهاز الأمن الخارجي السابق قبل ثورة 17 فبراير، وفي يناير من العام 2017 عينه عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري مديرا للمركز الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية ضمن جملة قرارات صدرت وقتذاك، قبل أن يصبح رئيسا مكلفا للجهاز المخابرات في أبريل من العام نفسه. 

نص قرار تعيين التهامي في منصب نائب رئيس جهاز المخابرات للشؤون الأمنية. (الإنترنت)
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