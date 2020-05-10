ميناء بنغازي يستقبل 577 حاوية محملة بالسلع والبضائع و10 آلاف طن أسمنت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 مايو 2020, 01:08 صباحا
تفريغ حاوية بميناء بنغازي البحري. 9 مايو 2020. (ميناء بنغازي البحري)

استقبل ميناء بنغازي البحري، 577 حاوية محملة بالسلع والبضائع المتنوعة، السبت، كما استقبل 10 آلاف طن أسمنت.

استقبل ميناء بنغازي البحري، سفينة نقل الحاويات (كنت شيب فون) الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 350 حاوية محملة بكافة السلع والبضائع المختلفة..

وبحسب الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، استقبل الميناء أيضا السفينة (ألوبو) الوكيل الملاحي لشركة دليل للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 227 حاوية بضائع منوعة..

كما استقبل السفينة (قولدن إيقل) الوكيل الملاحي لشركة ليبيا التضامن للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 10 آلاف طن من مادة الأسمنت «أكياس»..

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