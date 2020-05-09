عقوب يطالب بحجر إجباري للقادمين من تركيا لأنهم «يشكلون خطرا على عائلاتهم ومحيطهم»

وزير الصحة بالحكومة الموقتة، سعد عقوب. (الإنترنت)

طالب وزير الصحة بالحكومة الموقتة، عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس «كورونا» الدكتور سعد عقوب، المواطنين الذين دخلوا عن طريق المنافذ البرية والجوية القادمين من تركيا عبر تونس، بالدخول في حجر صحي إجباري، لأنهم يشكلون خطرًا على عائلاتهم ومحيطهم، في إطار التدابير الهادفة لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد» .

ودعا كافة اللجان الطبية الاستشارية العليا بالبلديات إلى عدم التهاون في متابعة كافة العائدين من الخارج عبر المنافذ البرية والبحرية وإخضاعهم للحجر الصحي في إطار التدابير الهادفة لمواجهة وباء «كورونا» ومتابعة وإجراء الفحص اليومي لمَن تم الإفراج عنهم، «الأمن الصحي للمجتمع خط أحمر، ‏ونتمنى من المواطنين التعاون مع الجهات الرسمية لخطورة الفيروس».

وشدد عقوب، في بيان للوزارة اليوم، على إخضاع جميع القادمين إلى ليبيا من مختلف الجنسيات لحجر صحي لمدة أسبوعين، حتى يتم التحقق من عدم إصابتهم بفيروس «كورونا»، مشيرًا إلى أن المخالفين لفترة الحجر الصحي سيتعرضون للمساءلة القانونية.

وأفاد عقوب بأن الحكومة الموقتة تهدف من خلال هذه الخطوة لخفض نسبة الخطر حتى الصفر.

النائب العام يفتح التحقيق في واقعة دخول 9 مواطنين مع العالقين من تركيا بالمخالفة

والخميس، أكد القائم بأعمال النائب العام، الصديق الصور، أن النيابة العامة باشرت التحقيق في واقعة دخول 9 مواطنين مع العالقين العائدين من تركيا بالمخالفة لإجراءات العودة المقررة ضمن جهود مكافحة «كورونا»، وخرق الإجراءات التنظيمية التي تهدف لحماية المواطنين في داخل البلاد في ظل تفشي الوباء عالميًّا.

وقال الصور في رسالة وجهها إلى كل من رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا، ووكيل وزارة الخارجية، ووكيل وزارة المواصلات ومدير منفذ مطار مصراتة إن النيابة العامة «باشرت التحقيق حيال واقعة عدم الالتزام بما تفرضه القوانين من واجب حماية السلامة وصحة المجتمع وحمايته من الأخطار التي تهدده».

المجلس الأعلى للدولة ينفي

فيما نفى الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة، محمد عبدالناصر، السبت، صحة الأنباء المتداولة بشأن طلب رئيس المجلس، خالد المشري، من القنصل العام في تركيا «إعادة أم شهيد دون اتباع الإجراءات» الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

وقال عبدالناصر في بيان، إن المشري تلقى طلبًا من عائلة فراس عمار للمساعدة في العودة إلى ليبيا على أول طائرة، وردًّا على الطلب أكد رئيس مجلس الدولة ضرورة خضوع العائلة للإجراءات المتعلقة بجائحة فيروس «كورونا»؛ لتعلق الأمر بالصحة العامة.