خروج العائدين من مصر من الحجر الصحي بطبرق بعد قضاء الـ14 يوما.. ولا إصابات بكورونا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 09 مايو 2020, 09:20 مساء
العائدون من مصر خلال إنهاء إجراءات الحجر الصحي بطبرق, 9 مايو 2020. (الإنترنت)

أكد مدير إدارة الخدمات الصحية، عضو اللجنة الطبية الاستشارية بالحكومة الموقتة، عبدالمنعم سويكر، خروج كافة نزلاء المجموعة الأولي من العائدين من مصر، من الفنادق بطبرق بعد انتهاء الـ14 يوما والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب سويكر، جاء ذلك بعد قضاء المجموعة الأولى من العائدين من مصر 14 يوما من الحجر الصحي، منذ الخامس والعشرين من شهر أبريل الماضي والموزعين على أربع فنادق هي «باب طبرق – زين طبرق – دار السلام – أكاكوس».

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وشدد على اعتناء لجان مكافحة وباء كورونا الرئيسية والطبية الفرعية ببلدية طبرق بـ386 مواطنا ومواطنة من حيث الراحة والرعاية الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة والإجراءات الوقائية من كوفيد – 19.

ووفق مكتب الإعلام لإدارة الخدمات الصحية طبرق، فإن جهات أمنية وصحية وفرت مناخا مثاليا للالتزام بالأربعة عشر يوما فترة حضانة فيروس كورونا المستجد وسحب العينات وإجراء الفحوصات المخبرية، بما يشبه منظومة متكاملة متناسقة.

وتابع المكتب أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض طبرق أشرف وتابع عمل لجنة الرصد والتقصي التابعة لإدارة الخدمات الصحية طبرق، وفرق التدخل السريع بمركز طبرق الطبي، وما تم  خلال الـ14 يوما، إذ سحبت فرق الرصد والاستجابة العينات من المتواجدين في فنادق الحجر الصحي الأربعة مرتين متتاليتين لحسم عدم إصابتهم بكوفيد – 19 ، وبعد إجراء الفحوصات المخبرية جاءت النتائج سالبة لهم جميعا.

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