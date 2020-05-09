البعثة الأممية تدين قصف مطار معيتيقة وتطالب بمحاسبة المسؤولين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 مايو 2020, 08:15 مساء
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، القصف «المروع» لمطار معيتيقة، الذي أدى إلى وقوع أضرار هائلة في طائرتي ركاب مدنيتين وخزانات للوقود وسيارات إطفاء، وكررت دعوتها إلى تقديم المسؤولين عن هذه «الجرائم» إلى العدالة بموجب القانون الدولي.

وقالت البعثة في بيان، إن «هذه الهجمات المروعة باتت تحدث بشكل متكرر بالقرب من الأحياء السكنية»، وأضافت أن «القصف العنيف اليوم ليس إلا مشهدًا آخر من سلسلة الهجمات العشوائية، التي تنسب في أغلبها إلى القوات الموالية للجيش الوطني الليبي، التي أدت منذ بداية الشهر الحالي إلى مقتل أكثر من 15 وإصابة 50 مدنيًّا».

اقرأ أيضًا: «داخلية الوفاق» تعلن مصرع 6 أشخاص جراء القصف على منطقة باب بن غشير

وأوضحت أن قصف مطار معيتيقة جرى بينما «تستعد طائرة لمغادرة طرابلس»، لافتة إلى أن المشهد «بات مألوفًا جدًّا ولكن مروعًا».

وفي وقت سابق اليوم، أوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن قصف «قوات القيادة العامة» لمطار معيتيقة الدولي، أدى إلى تضرر الطائرتين «320» و«330» التابعتين للخطوط الجوية الليبية، إلى جانب احتراق طائرة شحن «يوشن» بالكامل، علاوة على احتراق طائرة خاصة تابعة لشركة «المتحدة» بالكامل.

إلى جانب تعرض مبنى هيئة السلامة الوطنية لأضرار جسيمة، واحتراق أربع سيارات إطفاء بالكامل، علاوة على احتراق المكتب بجانب «هنجر صقر» المخصص لصيانة الطائرات، وتضرر بوابة المغادرة رقم «2»، إضافة إلى إصابة البوابة رقم «3» بشظايا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العالم يخرج ببطء من الحجر وسط غموض حول منحى وباء «كورونا المستجد»
دولى
هزتان أرضيتان بالبحر المتوسط شمال شرق مدينة طبرق
ليبيا
نائبة وزير الخارجية الإيطالي: عملية «إيريني» لن تكون بحرية فقط
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يطلق رقم الطوارئ المجاني 195
ليبيا
وفاة طفل في الخامسة بنيويورك جراء مرض يرجح ارتباطه بـ«كورونا»
دولى
«فرانس برس»: واشنطن تعرقل تصويتا على مشروع قرار حول «كورونا» في مجلس الأمن
دولى
مقتل 15 شخصا في القصف العشوائي على طرابلس خلال 48 ساعة
ليبيا
فرقاطة فرنسية تبدأ مهمة «إيريني» قبالة السواحل الليبية
ليبيا
بسبب «كورونا».. تعديل نظام التبديلات في مباريات كرة القدم
رياضة عالمية
مستشفيات بنيويورك: لا فعالية مثبتة لعقار«هيدروكسيكلوروكين» في معالجة مرضى ...
دولى
المسماري: الفرق الفنية أعادت 4 طائرات حربية إلى العمل
ليبيا
جريدة «الوسط»: تسخين في الجبهات يواكب مزاد المبادرات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

روح الوقت في أعمال التشكيلي الليبي علي المنتصر