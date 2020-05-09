«داخلية الوفاق» تعلن مصرع 6 أشخاص جراء القصف على منطقة باب بن غشير

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 مايو 2020, 07:53 مساء
أدخنة تتصاعد من مطار معيتيقة الدولي بعد تعرضه للقصف، 9 مايو 2020. (أ ف ب)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم السبت، مصرع ستة مواطنين وإصابة العشرات إلى جانب حدوث أضرار بالممتلكات العامة والخاصة؛ جراء القصف على منطقة باب بن غشير.

واتهمت الوزارة في بيان، قوات القيادة العامة بتنفيذ القصف، إلى جانب قصفها مطار معيتيقة الدولي، ما أدى إلى تضرر الطائرتين «320» و«330» التابعتين للخطوط الجوية الليبية، إلى جانب احتراق طائرة شحن «يوشن» بالكامل، علاوة على احتراق طائرة خاصة تابعة لشركة «المتحدة» بالكامل.

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وحسب البيان، تعرض مبنى هيئة السلامة الوطنية لأضرار جسيمة، كما احترقت أربع سيارات إطفاء بالكامل، إلى جانب احتراق المكاتب بجانب «هنجر صقر» المخصص لصيانة الطائرات، كما تضررت بوابة المغادرة رقم «2»، إضافة إلى إصابة البوابة رقم «3» بشظايا.

وقالت الوزارة إن المستودع النفطي التابع لشركة البريقة لتسويق النفط تعرض لوابل من القذائف الصاروخية، ما أدى إلى احتراق أربعة خزانات بالكامل، وإصابة ستة خزانات أخرى، إلى جانب إصابة منظومة تزويد الطائرات بشكل مباشر وخروجها عن الخدمة، علاوة على إصابة سيارتي تزويد وقود طيران للإسعاف الطائر بشكل مباشر، إضافة إلى احتراق كوابل الكهرباء الخاصة بتغذية المهبط وتلفها بالكامل.

ودانت الوزارة «هذه الأفعال الإجرامية المتكررة» واعتبرتها «جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي»، وطالبت المجمتع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمنظمات الدولية بتوثيق هذه «الجرائم بحق الشعب» وأن تضطلع بمسؤوليتها تجاهها.

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