«مكافحة الأمراض» يعلن نتائج تحليل «كورونا» لـ121 عينة

المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مساء اليوم السبت، سلبية 121 عينة وخلوها من فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد-19) بعد فحصها من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم (62) إنه «عقب الفحص المختبري تبين أن كافة نتائج التحاليل سالبة وخلوها من الفيروس».

وبهذا الإعلان تستقر الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا عند 64 حالة، من بينها 37 حالة نشطة، وثلاث وفيات، فيما تعافى 24 شخصًا من الفيروس، وبلغ عدد العينات التي فحصت 2828. وتمثل طرابلس معظم الحالات (49)، تليها مصراتة (10)، وبنغازي (4)، وصرمان (1).