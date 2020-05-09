بلدية سوق الجمعة تطالب بتطبيق حظر التجول دون استثناءات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 مايو 2020, 07:15 مساء
شعار المجلس البلدي سوق الجمعة، (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت بلدية سوق الجمعة، اليوم السبت، بضرورة تنفيذ قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن فرض حظر التجول وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة وباء «كورونا المستجد»، بـ«حزم ولكل البلديات».

وحضت البلدية وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق على مخاطبة فروع جهاز الحرس البلدي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ حظر التجول والتدابير الاحترازية الخاصة بمواجهة وباء «كورونا»، وذلك حسب بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشارت البلدية إلى ملاحظتها تطبيق حظر التجول في بعض البلديات دون الأخرى، وهو «ما يجعل تنفيذ الحظر داخل البلدية دون جدوى» طالما هناك مَن لا يعمل به.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة ببلدية سوق الجمع إيقاف دعمها جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بقفل الأنشطة الاقتصادية وحظر التجول، وذلك في ضوء عدم الاستجابة لمناشداتها المتعددة بخصوص توحيد الإجراءات الاحترازية في كل بلديات العاصمة طرابلس.

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