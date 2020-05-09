إقلاع رحلة جديدة إلى إسطنبول لإعادة العالقين

صورة لتجهيز طاقم أولى رحلات إعادة العالقين من إسطنبول، 5 مايو 2020. (مطار معيتقية الدولي)

أقلعت طائرة الخطوط الجوية الليبية، اليوم السبت، من مطار مصراتة الدولي قاصدة مطار إسطنبول الدولي وذلك ضمن الرحلات المقررة لإعادة الليبيين العالقين في تركيا.

ومن المقرر أن تصل الطائرة إلى مطار إسطنبول الدولي في التاسعة مساءً، وذلك حسب بيان منشور على صفحة مطار معيتيقة الدولي، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ومساء الجمعة، وصلت طائرة الخطوط الجوية الليبية مطار مصراتة الدولى قادمة من مطار إسطنبول الدولي، وعلى متنها 264 مسافرًا. وكان 240 ليبيًّا عادوا من تركيا الثلاثاء الماضي.

ووصل عدد العالقين في الخارج إلى نحو 15 ألف مواطن، ومن المنتظر استكمال وصول باقي الرحلات تباعًا وسط خطة تنفذها اللجنة العليا لمجابهة جائحة «كورونا» التابعة لحكومة الوفاق.