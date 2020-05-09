خط غاز احتياطي لتغذية توربينات معمل التسييل بحقل أبو الطفل

جانب من أعمال تنفيذ مشروع إنشاء خط غاز لتغذية توربينات معمل التسييل بحقل أبو الطفل، 9 مايو 2020. (شركة مليتة للنفط والغاز)

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، اليوم السبت، شروع إدارة العمليات في الفترة الحالية في إنشاء خط بسعة أربع بوصات لتغذية وحدتي توليد الطاقة «GT11» و«GT12» بالغاز بحقل أبو الطفل النفطي، من المحطة الرئيسية لتوليد الكهرباء.



وقالت الشركة في بيان، منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن العمل بالمشروع الجديد يأتي في ضوء اقتصار تغذية الوحدتين على معمل تسييل الغاز فقط، ويهدف إلى استمرار عمل الوحدتين أثناء توقف معمل تسييل الغاز لغرض العمرة أو لأي سبب آخر.

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وبلغت نسبة إنجاز المشروع 60 %، وتتم متابعة عملية الإنشاء من قبل قسم الصيانة والإنتاج، وباتباع معايير السلامة المعمول بها في الشركة، ومن المقرر الانتهاء من المشروع مع نهاية مايو الجاري.

وأمس الجمعة، أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز تغيير الأنابيب المتآكلة في محطة حقن المياه بحقل أبو الطفل، بناءً علي تقرير قسم التفتيش بشأن وجود تآكل في الأنابيب، وعلى مقترح قسم الصيانة بشأن تغيير أنابيب محطة حقن المياه.

جانب من أعمال تنفيذ مشروع إنشاء خط غاز لتغذية توربينات معمل التسييل بحقل أبو الطفل، 9 مايو 2020. (شركة مليتة للنفط والغاز)

جانب من أعمال تنفيذ مشروع إنشاء خط غاز لتغذية توربينات معمل التسييل بحقل أبو الطفل، 9 مايو 2020. (شركة مليتة للنفط والغاز)