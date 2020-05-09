تجهيز أقسام مستشفى «أبوصرة القروي» بالزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 مايو 2020, 04:53 مساء
تجهيزات طبية تسلمها مستشفى «أبوصرة القروي» بمدينة الزاوية، 9 مايو 2020. (صحة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم السبت، تسليم مستشفى «أبوصرة القروي» بمدينة الزاوية، تجهيزات طبية متكاملة لأقسام العمليات، والإسعاف والطوارئ، والإيواء، والعناية الفائقة، والأشعة التشخيصية، والعيادات الخارجية، ومختبر التحاليل.

وأشارت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إلى انتهاء الشركة المكلفة بصيانة المستشفى القروي من أعمالها، تنفيذًا لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم «544» لسنة 2017 بشأن ترفيع «المركز الصحي أبوصرّة» إلى مستشفى قروي بسعة ستين سريرًا.

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وجرى تجهيز المستشفى بعد انتهاء أعمال الصيانة والتحوير، بمنظومة معلومات إلكترونية، ومنظومة غازات طبية متكاملة، ومولد كهربائي، إلى جانب توسعة قسم العمليات، وتزويد قسم الأشعة التشخيصية بجهاز «تصوير مقطعي محوسب»
وجهاز «أشعة سينية».

ونفذت وزارة الصحة عددًا من مشاريع صيانة وإنشاء مرافق صحية في مختلف المدن والمناطق، تنفيذًا لخطتها الرامية لدعم الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الصحي العام.

تجهيزات طبية تسلمها مستشفى «أبوصرة القروي» بمدينة الزاوية، 9 مايو 2020. (صحة الوفاق)
تجهيزات طبية تسلمها مستشفى «أبوصرة القروي» بمدينة الزاوية، 9 مايو 2020. (صحة الوفاق)
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