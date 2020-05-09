السوق الموازية: ارتفاع الدولار واليورو والاسترليني أمام الدينار الليبي

ارتفعت العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية أمام الدينار الليبي، اليوم السبت، في أولى تعاملات الأسبوع.

فقد صعدت العملة الأميركية لتصل إلى 5.98 دينار اليوم مقابل 5.90 دينار في نهاية تعاملات الخميس، محققة زيادة بواقع ثمانية قروش.

كما زادت العملتان الأوروبية والبريطانية، ليسجل اليورو 6.50 دينار اليوم، مقابل 6.35 دينار أول من أمس. وكذلك الجنيه الاسترليني الذي ارتفع بواقع أربعة قروش اليوم، إلى 7.37 دينار مقابل 7.33 دينار، الخميس.

وكسبت الليرة التركية قرشين اثنين، بتسجيلها 0.84 دينار مقابل 0.82 دينار. في حين استقرت العملة التونسية في تعاملات اليوم عند 2.05 دينار، وذلك دون تغيير عما كانت عليه في نهاية الأسبوع الماضي.