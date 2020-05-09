«البريقة»: تعرض خزانات وقود الطيران التابعة للشركة في مطار معيتيقة لإصابة خطيرة

صورة نشرتها عملية «بركان الغضب» من القصف الذي تعرض له مطار معيتيقة، 9 مايو 2020.

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط تعرض خزانات وقود الطيران التابعة للشركة في مستودع مطار معيتيقة الدولي لإصابة خطيرة صباح اليوم السبت.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن قصف تعرض له مطار معيتيقة صباح اليوم؛ فيما لم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وأضافت الشركة أنه جار التعامل مع الحرائق من قبل رجال الإطفاء، حتى يتمكن فريق الأزمة بإدارة الأمن والسلامة فيها من حصر وتقييم الأضرار. وطالبت الشركة بـ«الابتعاد عن منشآتها الحيوية التي تمثل مقدّرات الشعب الليبي».