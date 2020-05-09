مجلس الدولة يوضح دور المشري في إعادة مواطنين من تركيا دون اتباع الإجراءات

شعار المجلس الأعلى للدولة. (أرشيفية: الإنترنت).

نفى الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة، محمد عبدالناصر، السبت، صحة الأنباء المتداولة بشأن طلب رئيس المجلس، خالد المشري، من القنصل العام في تركيا «إعادة أم شهيد دون اتباع الإجراءات» الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وقال عبدالناصر في بيان، إن المشري تلقى طلب من عائلة فراس عمار للمساعدة في العودة إلى ليبيا على أول طائرة، وردًا على الطلب أكد رئيس مجلس الدولة على ضرورة خضوع العائلة للإجراءات المتعلقة بجائحة فيروس «كورونا»؛ لتعلق الأمر بالصحة العامة.

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وأشار البيان إلى تلقي المجلس إفادة بخضوع العائلة للحجر الصحي والتزمها به بناء على تعهد مكتوب للسلطات التركية بالخصوص، لافتًا إلى نقل هذه المعلومات إلى القنصل المكلف لتقدير الموقف والمساعدة في السماح للعائلة بالصعود إلى الطائرة فقط، دون أي استثناء في الإجراءات الصحية.

وأوضح الناطق باسم مجلس الدولة أن القنصل أفاد بإمكانية الاستناد إلى هذه الاختبارات والحجر، ولكنه اشترط موافقة رئيس اللجنة العليا لعودة العالقين، والذي بدووره أبدى عدم ممانعته في ظل هذه المعطيات على أن يعود التقدير النهائي للقنصل الملكف.



وأشار عبدالناصر إلى موافقة القنصل على التعامل مع الحالة، حيث قدمت القنصلية المساعدة للعائلة للصعود إلى الطائرة فجر اليوم التالي، وعند وصول الطائرة إلى مطار مصراتة تم التعامل مع الأسرة على أنها لم تجري الاختبارات المطلوبة، وأخذت منها عينات جديدة للاختبار وظهرت النتيجة سالبة.

وشدد الناطق باسم مجلس الدولة على أن «طلب العودة للأسرة اقتصر فقط في الاستعجال إكرامًا للشهيد، ولم يطلب مطلقًا أي استثناء عن الإجراءات الطبية».

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والخميس الماضي، باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة دخول 9 مواطنين مع العالقين العائدين من تركيا بالمخالفة لإجراءات العودة المقررة ضمن جهود مكافحة «كورونا». ويأتي ذلك بعد انتقادات وجهت للقائمين على تنظيم عودة المواطنين الليبيين العالقين بالخارج.

وأوضح القنصل الليبي في إسطنبول، علي الشريف، في كتاب وجهه إلى مدير الإدارة العامة للرقابة الخارجية بهيئة الرقابة الإدارية أنه سُمح سماح لهم بالعود «بناء على اتصال من قبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي قام بمشاورات مع رئيس لجنة متابعة عودة الليبيين العالقين بالخارج بشأن السماح (لأسرة شهيد) والمكونة من والدته وأفراد أسرته لحضور مراسم دفن الشهيد وطلب الإذن بالسماح لهم بالصعود إلى الطائرة من مطار اسطنبول على أن يتم اتخاذ الإجراءات الصحيحة بمطار مصراتة».