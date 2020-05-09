الخطوط الأفريقية تفتح مكتبيها في طرابلس ومصراتة لإصدار تذاكر عودة للعالقين باسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 مايو 2020, 01:21 صباحا
طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الخطوط الجوية الأفريقية عن افتتاح مكتبيها «الواحات سنتر» في طرابلس، ومكتب «شارع طرابلس» في مصراتة، اليوم السبت، بهدف إصدار تذاكر العودة من اسطنبول لمن ليس بحوزتهم تذاكر.

ومن المقرر أن تكون مواعيد العمل بالمكتبين من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة مساءً، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الخطوط الأفريقية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشارت الخطوط الأفريقية إلى استمرار رحلاتها لإجلاء العالقين بالخارج وفقًا لما هو مجدول لها، موضحة عقدها عدة اجتماعات مع هيئة أزمة جائحة «كورونا» ومصلحة الطيران وكل الجهات المعنية، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أطقمها بما أقرته نشرة المنظمة الدولية للطيران «IATA».

وأكدت الشركة متابعتها عن كثب وبصفة دورية الحالة الصحية لطواقمها الجوية لضمان خلوهم من أي عدوى محتملة.

ومساء الجمعة، وصلت طائرة الخطوط الجوية الليبية مطار مصراتة الدولى قادمة من مطار اسطنبول الدولي وعلى متنها 264 مسافرا. ووصل عدد العالقين في الخارج إلى نحو 15 ألف مواطن، ومن المنتظر استكمال وصول باقي الرحلات تباعا وسط خطة تنفذها اللجنة العليا لمجابهة جائحة «كورونا» التابعة لحكومة الوفاق.

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