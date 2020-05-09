أكثر من 6 آلاف من مرضى السكري في سرت يعانون نقص الأنسولين

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 09 مايو 2020, 01:00 صباحا
أحد أدوية الأنسولين لمرضى السكر، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مركز الرعاية الصحية الأولية ببلدية سرت نفاد أدوية الأنسولين الخاصة بمرض السكري من حقن وحبوب بأنواعها منذ أكثر من شهرين تقريبًا، لافتًا إلى معاناة الآلاف من مرضى السكري بالمدينة وضواحيها من شح الأدوية.

وكشف مدير مركز الرعاية الصحية الأولية بقطاع الصحة بسرت، محمد إدريس، الجمعة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» عن مخاطبة  وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، وجهاز الإمداد الطبى بالمنطقة الشرقية وإدارة الخدمات الصحية بمدينة سرت لحل المشكلة.

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وقال إدريس إن أكثر من ستة آلاف مريض ومريضة مسجلين بقطاع الصحة يعانون من شح أدوية مرض السكري، لافتًا إلى ارتفاع أسعار أدوية السكري في الصيدليات الخاصة حتى وصل سعر الحقنة الواحدة إلى 35 دينارًا، إلى جانب ارتفاع مماثل في أسعار أدوية ضغط الدم بكل أنواعه.

وطالب إدريس بلدية سرت وجهاز الإمداد الطبي بالمنطقة الشرقية بالتدخل وتوفير شحنة من أدوية مرض السكري، والعمل على تخفيف العبء عن المرضي في ضوء ما يعانونه من نقص السيولة النقدية وتأخر المرتبات.

وبخصوص التطعيمات المخصصة للأطفال، كشف المصدر عن توافر كل التطعيمات بأنواعها المختلفة، باستثناء وجود نقص في تطعيمات الأعمال من عام إلى عام ونصف العام.

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