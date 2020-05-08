الحاسي: الإعلان عن نتائج المسح العشوائي ببنغازي الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 مايو 2020, 10:30 مساء
نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي، اليوم الجمعة، جمع معظم العينات الخاصة بالمسح العشوائي للكشف عن فيروس «كورونا» في مدينة بنغازي، لافتًا إلى الإعلان عن نتائج المسح الأسبوع المقبل.

وأشاد الحاسي باستجابة المواطنين للمسح العشوائي في بنغازي بشكل عام، ونوه بحسن استقبال المجلس المحلي القوارشة للفريق الطبي المكلف بسحب العينات بشكل خاص، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المجلس المحلي القوارشة بموقع «فيسبوك».

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وبخصوص حظر التجول، شدد الحاسي على ضرورة استمراره في الوقت الراهن موضحًا اتفاق اللجنة الطبية الاستشارية واللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» في هذا الخصوص، وأكد أن استمرار الحظر يصب في مصلحة الناس خصوصا في ضوء عدم تبين حقيقة الوضع الوبائي في البلاد.

والسبت الماضي، أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية البدء في إجراء المسح العشوائي للكشف عن فيروس «كورونا» في بنغازي، وذلك بسحب عينات 50 شخصا، لافتة إلى استهدافها الوصول إلى 600 عينة.

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