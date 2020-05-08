هزتان أرضيتان بالبحر المتوسط شمال شرق مدينة طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 مايو 2020, 10:09 مساء
خريطة توضح مركز الهزة الأرضية المسجلة في 5 مايو 2020. (المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء)

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، اليوم الجمعة، تسجيل محطات الرصد العالمية هزتين أرضيتين، بلغت قوة الأولى 4.7 درجة على مقياس الزلازل، فيما بلغت قوة الثانية 4.9 درجة، لافتًا إلى أن المركز السطحي لهاتين الهزتين يقع بالبحر المتوسط، ويبعد حوالي 250 كيلومتر شمال شرق مدينة طبرق.

وأشار المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى استمرار الهزات الأرضية التي تبعد عن الساحل الساحل الليبي بحوالي 250 كم، وذلك لليوم الثامن على التوالي.

اقرأ أيضا هزة أرضية بالبحر المتوسط شمال شرق مدينة طبرق

وقال المركز إنه نظرًا لبعد المركزالسطحي عن ليبيا فمن الممكن الشعور به في المناطق القريبة من السواحل الشرقية خاصة في المباني المرتفعة، مؤكدًا أنه لن يكون له تأثير يذكر على المباني لبعد المسافة.

وأوضح البيان أن المركز السطحي لهاتين الهزتين يقع جنوب منطقة الأنخساف الأرضي حيث إنخساف الصفيحتين الأفريقية تحت الصفيحة الأوروأسيوية حيث شهدت هذه المنطقة العديد من الهزات الأرضية خلال الأيام القريبة الماضية وبنفس الموقع تقريبا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مستشفيات بنيويورك: لا فعالية مثبتة لعقار«هيدروكسيكلوروكين» في معالجة مرضى ...
دولى
المسماري: الفرق الفنية أعادت 4 طائرات حربية إلى العمل
ليبيا
جريدة «الوسط»: تسخين في الجبهات يواكب مزاد المبادرات
ليبيا
«داخلية الوفاق» تعلن مصرع شرطي في قصف زاوية الدهماني وتنعيه
ليبيا
تونس تسمح بهبوط طائرة مساعدات طبية تركية موجهة إلى ليبيا بشرطين
ليبيا
الخارجية الأميركية تتهم روسيا بإرسال «مقاتلين سوريين» إلى ليبيا
ليبيا
دي مايو يؤكد لعقيلة صالح ضرورة الحل السياسي في ليبيا وفقا لمخرجات برلين
ليبيا
«صحة الوفاق» تعلن رفع الحظر عن التطعيمات
ليبيا
العدد 233 من جريدة «الوسط»: تسخين الجبهات يواكب مزاد المبادرات.. واستنفار حكومي ...
ليبيا
لجنة مكافحة «كورونا» ببني وليد تستقبل 22 مواطنا عائدين من تركيا
ليبيا
مرشح ترامب لرئاسة الاستخبارات يرى الصين التهديد الأول على الولايات المتحدة
دولى
«الأزمات الدولية» تفسر أسباب سعي حفتر لمشروع سياسي بديل
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا ما سيحدث إذا تناولت طعاما أو ماء ملوثا بـ«كورونا»