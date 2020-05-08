«مكافحة الأمراض» يطلق رقم الطوارئ المجاني 195

لوحة إرشادية تظهر رقم خدمة الطوارئ للمركز الوطني لمكافحة الأمراض 195, (صفحة المركز على فيسبوك)

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض خدمة الطوارئ على الرقم المجاني 195، وفق بيان للمركز اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، سلبية 144 عينة وخلوها من فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد-19) بعد فحصها من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز.

المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن خلو 144 عينة من «كورونا»

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم «61» إنه «عقب الفحص المختبري تبين أن كل نتائج التحاليل سالبة وخلوها من الفيروس».

وبهذا الإعلان تستقر الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا عند 64 حالة، من بينها 37 حالة نشطة، وثلاث وفيات، فيما تعافى 24 شخصا من الفيروس، وبلغ عدد العينات التي فحصت 2828. وتمثل طرابلس معظم الحالات «49»، تليها مصراتة «10»، وبنغازي «4»، وصرمان «1».