السراج يطمئن على سلامة سفيري إيطاليا وتركيا بعد قصف زاوية الدهماني

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 مايو 2020, 07:49 مساء
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، (أرشيفية: الإنترنت).

اطمأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، خلال اتصالين هاتفيين، على سلامة كل من سفيري إيطاليا وتركيا، بعد القصف الذي تعرضت له منطقة زاوية الدهماني أمس، حيث مقر السفارتين.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم، وصف السراج القصف بـ«العمل الإجرامي الهمجي»، مؤكدا أن الاعتداء المتكرر على الأحياء السكنية «فعل جبان» يأتي بعد «الهزائم المتتالية للميليشيات المعتدية على أرض المعركة»، وفق قوله.

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وأمس الخميس سقطت قذيفتان صاروخيتان على منتزه طريق الشط بزاوية الدهماني، في المربع الذي توجد فيه مقار الإذاعة، ووزارة الخارجية، وفندق المهاري، والسفارة التركية، ومنزل السفير الإيطالي، المطل على كورنيش العاصمة، حسب تصريح للأهالي إلى «بوابة الوسط».

وقال مركز الطب الميداني إن الحادث أسفر عن وفاة شخصين هما منير السليني، وسراج الفزاني، إضافة إلى إصابة أربعة آخرين.

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