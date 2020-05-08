«مكافحة الأمراض» يضع استراتيجية وطنية لمواجهة الأوبئة داخل المؤسسات التعليمية

المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت مديرة إدارة برامج حماية وتعزيز الصحة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، د.أمينة الحميدي، إن المركز وضع استراتيجية وطنية شاملة بالتعاون مع وزارة التعليم لمجابهة الأوبئة داخل المؤسسات التعليمية.

جاء تصريح الحميدي على هامش اجتماع عقدته اللجنة المشتركة بين المركز الوطني ووزارة التعليم، لدراسة توصيات العودة التدريجية للدراسة، وفق بيان للمركز اليوم.

وخلال اجتماع اليوم وضع اجتماع اللجنة المشتركة، التوصيات الأخيرة للعودة التدريجية للدراسة للشهادتين الإعدادية والثانوية، والتوصيات الخاصة بالعودة التدريجية لمراحل النقل للتعليم الأساسي والمتوسط.

وقال وكيل وزارة التعليم، عادل جمعة، إن هذه التوصيات ستحال، غدا السبت، إلى اللجنة العليا لمجابهة فيروس «كورونا»، ومناقشتها مع اللجنة العلمية الاستشارية لاتخاذ خطوات عملية للعودة التدريجية للمدارس، بشكل يتماشى مع التوصيات الوقائية الاحترازية التي نبه عليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأشار الجمعة إلى أن الأولوية في العودة التدريجية للدراسة ستكون للشهادتين الإعدادية والثانوية، ومن ثم لمراحل النقل للتعليم الأساسي والمتوسط، وفقا للوضع الوبائي الليبي لفيروس «كورونا المستجد».