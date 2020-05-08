تونس تتخذ إجراءات خاصة بالسلع القادمة من المعابر الحدودية مع ليبيا

معبر وازن الحدودي بين تونس وليبيا، 9 فبراير 2020. (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك في تونس عدة إجراءات خاصة بالسلع القادمة من المعابر الحدودية مع ليبيا، تشمل السماح للناقل التونسي بجر أنصاف المجرورات أو نقل الحاويات على مستوى المعابر الحدودية والقادمة من ليبيا لتأمين عمليات التفريغ أو الشحن داخل الأراضي التونسية، ثم إرجاعها إلى المعبر الحدودي ليتولى الناقل الليبي استكمال العملية نحو أراضيه.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، فإن القرار يأتي في إطار تأمين المبادلات التجارية بين تونس وليبيا، ومراعاة للحجر الصحي وللتقليص من تنقل الأشخاص بين البلدين.

ووفق نص القرار، يخول للناقلين للحساب الخاص نقل حاويات السلع التابعة لهم بوسائلهم الخاصة.

كما يشمل القرار السماح للناقل التونسي بجر أنصاف المجرورات أو نقل الحاويات الواردة عبر الموانئ التونسية والمتجهة نحو القطر الليبي، لإيصالها على مستوى المعابر الحدودية، ليتولى الناقل الليبي استكمال العملية نحو أراضيه.

وقررت الوزارة أيضا السماح للناقل التونسي بجر أنصاف المجرورات أو نقل الحاويات على مستوى المعابر الحدوية والقادمة من القطر الليبي، لتأمين نقلها في اتجاه الموانئ البحرية التونسية قصد تصديرها.