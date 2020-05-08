مقتل 15 شخصا في القصف العشوائي على طرابلس خلال 48 ساعة

مواطن ليبي في منزله في طرابلس الذي أصابه قصف في الأول من مايو 2020. (أ ف ب)

قتل 15 شخصا بينهم شرطيان وأصيب أكثر من خمسين مدنيا بجروح، جراء قصف استهدف عددا من المناطق في طرابلس خلال الساعات الـ48 الماضية، وفق ما أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق أمين الهاشمي، الجمعة.

وقال الهاشمي لوكالة «فرانس برس»: «تعرضت منطقة زاوية الدهماني لقصف عشوائي، وسقط عدد من القذائف بالقرب من السفارتين التركية والإيطالية ووزارة الخارجية»، مشيرا إلى أن القصف الذي وقع فجر الجمعة تسبّب «في مقتل شرطيين ومدني واحد».

وأشار الهاشمي إلى «تعرض أحياء متفرقة في العاصمة وضواحيها لقصف عشوائي عنيف بصواريخ غراد وقذائف هاون الأربعاء والخميس، ما تسبّب في سقوط ضحايا».

ووصل عدد القتلى الإجمالي منذ الأربعاء إلى 15، (13 مدنيا وشرطيان)، وأكثر من 50 جريحا من المدنيين.

وأشار المتحدث إلى أن «القصف تسبّب في أضرار مادية كبيرة خصوصا في بلديتي أبو سليم وتاجوراء».

إيطاليا تدين قصف طريق الشط وتعتبره «غير مقبول على الإطلاق»

«لم يكن هناك هدف عسكري واضح».. السفارة البريطانية تدين القصف على طرابلس

واتهمت حكومة الوفاق قوات القيادة العامة بالوقوف وراء القصف، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي عن قوات القيادة العامة حتى الآن.

وتتكرر عمليات سقوط القذائف الصاروخية العشوائية أو القصف الجوي على جنوب ووسط طرابلس، لكن وتيرتها ارتفعت طوال الأيام الماضية مع سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وطالبت الأمم المتحدة ودول غربية وعربية في مناسبات عديدة طرفي النزاع في ليبيا بالوقف الفوري للأعمال القتالية لمواجهة خطر فيروس «كورونا المستجد»، لكن لم تلق الدعوات آذانا صاغية.

ورفضت حكومة الوفاق نهاية الشهر الماضي «الهدنة» التي دعا إليها المشير خليفة حفتر «لأسباب انسانية».

إدانات دولية

دانت وزارة الخارجية الإيطالية، الجمعة، «الهجوم على المدنيين بالمنطقة المحيطة بمقر إقامة السفير الإيطالي» بطريق الشط بالعاصمة طرابلس، مساء الخميس.

وقالت الوزارة في بيان إن الهجوم تسبب في مقتل شخصين على الأقل، وشددت على أن هذه الهجمات «غير مقبولة على الإطلاق وتدل على ازدراء قواعد القانون الدولي والحياة البشرية».

كما دان الاتحاد الأوروبي «عمليات القصف المتكررة» على العاصمة طرابلس، واصفا إياها بـ«غير المقبولة والعمياء»، وتمثل «انتهاكا صارخا للقانون الدولي»، كما تعرض المدنيين إلى الخطر.

ودانت السفارة البريطانية في ليبيا، «بشدة» القصف على وسط طرابلس أمس، الذي أودى بحياة مدنيين، مؤكدة أنه «لم يكن هناك هدف عسكري واضح» من وراء القصف.