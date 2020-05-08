المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن خلو 144 عينة من «كورونا»

المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مساء اليوم الخميس، سلبية 144 عينة وخلوها من فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد-19) بعد فحصها من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم (61) إنه «عقب الفحص المختبري تبين أن كافة نتائج التحاليل سالبة وخلوها من الفيروس».

وبهذا الإعلان تستقر الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا عند 64 حالة، من بينها 37 حالة نشطة، وثلاث وفيات، فيما تعافى 24 شخصا من الفيروس، وبلغ عدد العينات التي فحصت 2828. وتمثل طرابلس معظم الحالات (49)، تليها مصراتة (10)، وبنغازي (4)، وصرمان (1).

«الصحة العالمية» تعتبر ليبيا في مرحلة أولى من وباء «كورونا»

ودعت منظمة الصحة العالمية، الإثنين الماضي، السلطات الصحية في ليبيا إلى توخي الحذر في مواجهة التهديد الصحي الخطير الذي يمثله مرض COVID-19 في البلاد.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف: «ليس الوقت مناسبًا الآن للتقليل من الحذر، إن الأرقام المنخفضة التي يتم الإبلاغ عنها يجب ألا تخدعنا إلى شعور زائف بالأمان، ليبيا في المراحل الأولى من الوباء ولم تصل بعد إلى ذروة العدوى، وإلى أن يصبح الاختبار أكثر انتشارًا، سيكون من المستحيل التأكد من مدى انتشار المرض وانتشاره الجغرافي»، بحسب وكالة الأنباء الليبية (وال).