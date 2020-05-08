المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن خلو 144 عينة من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 مايو 2020, 03:29 مساء
المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مساء اليوم الخميس، سلبية 144 عينة وخلوها من فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد-19) بعد فحصها من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم (61) إنه «عقب الفحص المختبري تبين أن كافة نتائج التحاليل سالبة وخلوها من الفيروس».

وبهذا الإعلان تستقر الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا عند 64 حالة، من بينها 37 حالة نشطة، وثلاث وفيات، فيما تعافى 24 شخصا من الفيروس، وبلغ عدد العينات التي فحصت 2828. وتمثل طرابلس معظم الحالات (49)، تليها مصراتة (10)، وبنغازي (4)، وصرمان (1).

«الصحة العالمية» تعتبر ليبيا في مرحلة أولى من وباء «كورونا»
ودعت منظمة الصحة العالمية، الإثنين الماضي، السلطات الصحية في ليبيا إلى توخي الحذر في مواجهة التهديد الصحي الخطير الذي يمثله مرض COVID-19 في البلاد.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف: «ليس الوقت مناسبًا الآن للتقليل من الحذر، إن الأرقام المنخفضة التي يتم الإبلاغ عنها يجب ألا تخدعنا إلى شعور زائف بالأمان، ليبيا في المراحل الأولى من الوباء ولم تصل بعد إلى ذروة العدوى، وإلى أن يصبح الاختبار أكثر انتشارًا، سيكون من المستحيل التأكد من مدى انتشار المرض وانتشاره الجغرافي»، بحسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«داخلية الوفاق» تعلن مصرع شرطي في قصف زاوية الدهماني وتنعيه
ليبيا
الخارجية الأميركية تتهم روسيا بإرسال «مقاتلين سوريين» إلى ليبيا
ليبيا
دي مايو يؤكد لعقيلة صالح ضرورة الحل السياسي في ليبيا وفقا لمخرجات برلين
ليبيا
«صحة الوفاق» تعلن رفع الحظر عن التطعيمات
ليبيا
العدد 233 من جريدة «الوسط»: تسخين الجبهات يواكب مزاد المبادرات.. واستنفار حكومي ...
ليبيا
لجنة مكافحة «كورونا» ببني وليد تستقبل 22 مواطنا عائدين من تركيا
ليبيا
مرشح ترامب لرئاسة الاستخبارات يرى الصين التهديد الأول على الولايات المتحدة
دولى
«الأزمات الدولية» تفسر أسباب سعي حفتر لمشروع سياسي بديل
ليبيا
بالصور: مستشفى الهواري يكرم الطاقم الطبي بعد خروجه من الحجر الصحي
ليبيا
2073 وفاة إضافية بـ«كورونا» في أميركا والحصيلة تتخطى 73 ألفا
دولى
في خطاب مفتوح.. مجلس الدولة يوجه 6 دعوات إلى أهالي برقة للمحافظة على وحدة ليبيا
ليبيا
القنصل الليبي باسطنبول يوضح سبب السماح بعودة 9 مواطنين مع العالقين في تركيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا ما سيحدث إذا تناولت طعاما أو ماء ملوثا بـ«كورونا»