الثني يوجه بتوصيل المياه إلى الساحل الغربي لبنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 مايو 2020, 03:10 مساء
اجتماع الثني لبحث استكمال مشروعات الطرق والمياه في بنغازي، 7 مايو 2020، (الحكومة الموقتة)

وجه رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، باستكمال مشاريع توصيل مياه الشرب وتمهيد الطرق في مدينة بنغازي، ومنها صيانة جسور جليانة والكيش والمدينة الرياضية، وتوصيل المياه إلى الساحل الغربي لبنغازي الذي يضم سبع مناطق.

جاء ذلك خلال اجتماع، أمس الخميس، الذي بدأ باستعراض أوضاع العالقين في الخارج، ومن عاد منهم حاليا، إذ يخضعون للحجر الصحي الإجباري، حسب بيان الحكومة الموقتة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد ضرورة استكمال الطريقين الدائريين الخامس والسادس، وبعض الطرق الشعاعية وطريق المطار، وحل بعض المختنقات المرورية في المدينة.

وبحث الثني في اجتماع، أمس، أيضا آليات تفعيل قوانين وقرارات الضمان الاجتماعي فيما يخص التقاعد العسكري.

وناقش الاجتماع سبل تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالضمان الاجتماعي فيما يخص التقاعد العسكري بالتنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي.

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