«الأمم المتحدة للسكان» يقدم مساعدات إلى 290 أسرة نازحة في القره بوللي

توزيع مساعدات على أسر نازحة في بلدية القره بوللي، 8 مايو 2020، (صندوق الأمم المتحدة للسكان)

قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان مساعدات إنسانية إلى 290 أسرة نازحة في بلدية القره بوللي.

ويأتي الأمر في إطار الاستراتيجية السريعة التي ينفذها الصندوق بشكل مشترك مع المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة يونيسف، وبرنامج الغذاء العالمي، لمساعدة المحتاجين والفئات المتضررة، حسب بيان مكتب الصندوق في ليبيا على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

ونزح أكثر من 200 ألف ليبي خلال السنة المنقضية منذ اشتعال فتيل الصراع مرّة أخرى في البلاد، وفقا لبيانات جمعتها المنظمة الدولية للهجرة، التي نبهت كذلك إلى خطورة الوضع الإنساني في البلاد جراء استمرار الصراع.

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وقالت المنظمة في بيان يوم 9 أبريل الماضي، إن 150 ألف شخص نزحوا من طرابلس من بين إجمالي حالات النزوح، «إلا أن بعض المناطق الأخرى المتأثرة من النزاع في البلاد مثل مرزق وسرت وأبوقرين قد أجبرت أفرادا آخرين على مغادرة مساكنهم».

وأوضح رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، فدريكو صودا أن «الوضعية الإنسانية في ليبيا لم تشهد حالة أسوأ من هذه منذ أن بدأ النزاع السنة المنقضية. لم تكن الاحتياجات في يوم من الأيام أكبر مما هي عليه اليوم، ولم تكن الظروف محفوفة بالمخاطر كحالها اليوم».