«الأمم المتحدة للسكان» يقدم مساعدات إلى 290 أسرة نازحة في القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 مايو 2020, 02:25 مساء
توزيع مساعدات على أسر نازحة في بلدية القره بوللي، 8 مايو 2020، (صندوق الأمم المتحدة للسكان)

قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان مساعدات إنسانية إلى 290 أسرة نازحة في بلدية القره بوللي.

ويأتي الأمر في إطار الاستراتيجية السريعة التي ينفذها الصندوق بشكل مشترك مع المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة يونيسف، وبرنامج الغذاء العالمي، لمساعدة المحتاجين والفئات المتضررة، حسب بيان مكتب الصندوق في ليبيا على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

ونزح أكثر من 200 ألف ليبي خلال السنة المنقضية منذ اشتعال فتيل الصراع مرّة أخرى في البلاد، وفقا لبيانات جمعتها المنظمة الدولية للهجرة، التي نبهت كذلك إلى خطورة الوضع الإنساني في البلاد جراء استمرار الصراع.

اقرأ أيضا: أكثر من 200 ألف نازح بسبب الاشتباكات في ليبيا منذ أبريل 2019

وقالت المنظمة في بيان يوم 9 أبريل الماضي، إن 150 ألف شخص نزحوا من طرابلس من بين إجمالي حالات النزوح، «إلا أن بعض المناطق الأخرى المتأثرة من النزاع في البلاد مثل مرزق وسرت وأبوقرين قد أجبرت أفرادا آخرين على مغادرة مساكنهم».

وأوضح رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، فدريكو صودا أن «الوضعية الإنسانية في ليبيا لم تشهد حالة أسوأ من هذه منذ أن بدأ النزاع السنة المنقضية. لم تكن الاحتياجات في يوم من الأيام أكبر مما هي عليه اليوم، ولم تكن الظروف محفوفة بالمخاطر كحالها اليوم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«داخلية الوفاق» تعلن مصرع شرطي في قصف زاوية الدهماني وتنعيه
ليبيا
الخارجية الأميركية تتهم روسيا بإرسال «مقاتلين سوريين» إلى ليبيا
ليبيا
دي مايو يؤكد لعقيلة صالح ضرورة الحل السياسي في ليبيا وفقا لمخرجات برلين
ليبيا
«صحة الوفاق» تعلن رفع الحظر عن التطعيمات
ليبيا
العدد 233 من جريدة «الوسط»: تسخين الجبهات يواكب مزاد المبادرات.. واستنفار حكومي ...
ليبيا
لجنة مكافحة «كورونا» ببني وليد تستقبل 22 مواطنا عائدين من تركيا
ليبيا
مرشح ترامب لرئاسة الاستخبارات يرى الصين التهديد الأول على الولايات المتحدة
دولى
«الأزمات الدولية» تفسر أسباب سعي حفتر لمشروع سياسي بديل
ليبيا
بالصور: مستشفى الهواري يكرم الطاقم الطبي بعد خروجه من الحجر الصحي
ليبيا
2073 وفاة إضافية بـ«كورونا» في أميركا والحصيلة تتخطى 73 ألفا
دولى
في خطاب مفتوح.. مجلس الدولة يوجه 6 دعوات إلى أهالي برقة للمحافظة على وحدة ليبيا
ليبيا
القنصل الليبي باسطنبول يوضح سبب السماح بعودة 9 مواطنين مع العالقين في تركيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا ما سيحدث إذا تناولت طعاما أو ماء ملوثا بـ«كورونا»