المسماري: الفرق الفنية أعادت 4 طائرات حربية إلى العمل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 مايو 2020, 01:25 مساء
الناطق الرسمي باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، إن الفرق الفنية تمكنت من إعادة أربع طائرات حربية إلى العمل بعد تأهيلها.

وأضاف أن هذه الطائرات توقفت لسنوات عديدة، والآن أصبحت دعما إضافيا للقوات الجوية، حسب بيان على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن المسماري انطلاق عملية «طيور أبابيل» دون الكشف عن تفاصيل بشأن تلك العملية، كما تحدث في مؤتمر صحفي حينها عن المواجهات بمحيط قاعدة الوطية الجوية، كاشفا عن مصرع ثمانية عسكريين في عملية صد الهجوم، على رأسهم آمر قاعدة الوطية الجوية، الرائد أسامة أمسيك.

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واليوم، أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، تدمير سبع آليات مسلحة، ومقتل 15 عنصرا تابعين للقيادة العامة، في ضربات جوية، نفذها سلاح الجو في محيط القاعدة، كما قالت عملية «بركان الغضب» إن ستة أفراد تابعين لقوات القيادة العامة في القاعدة «سلموا أنفسهم» إلى قوات المنطقة العسكرية الغربية.

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