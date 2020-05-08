قنونو يعلن تدمير 7 آليات ومقتل 15 عنصرا للقيادة العامة في محيط قاعدة الوطية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 مايو 2020, 12:02 مساء
الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، تدمير سبع آليات مسلحة، ومقتل 15 عنصرا تابعين للقيادة العامة، في ضربات جوية.

وأوضح قنونو أن تلك الضربات نفذها سلاح الجو في محيط قاعدة الوطية الجوية صباح اليوم الجمعة، حسب بيان عملية «بركان الغضب» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من المعلومات من مصدر مستقل.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، قالت «بركان الغضب» إن ستة أفراد تابعين لقوات القيادة العامة في القاعدة «سلموا أنفسهم» إلى قوات المنطقة العسكرية الغربية.

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وتشهد قاعدة الوطية مواجهات منذ أيام بين قوات حكومة الوفاق وقوات القيادة العامة، أسفرت عن مقتل آمر القاعدة الرائد أسامة أمسيك، حسبما أعلنت القيادة العامة، كما أشار الناطق باسمها اللواء أحمد المسماري، إلى «صد هجوم كبير على القاعدة» يوم الأربعاء الماضي، بينما كشف الناطق باسم قوات حكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو عن تنفيذ 33 ضربة جوية على القاعدة خلال اليومين الماضيين، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر القيادة العامة وتدمير عدد من الآليات العسكرية.

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