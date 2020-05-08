باشاغا يبحث دعم مركز شرطة الجميل

باشاغا خلال لقائه وفدا من مدينة الجميل، 7 مايو 2020، (داخلية الوفاق)

بحث وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، مع وفد من مدينة الجميل، سبل دعم مركز شرطة الجميل ليتمكن من أداء مهامه، والمحافظة على أمن المنطقة.

وناقش اللقاء، الذي عقد في ديوان الوزارة في طرابلس، عددا من المواضيع الأمنية داخل الجميل، واستعراض الأوضاع الأمنية في المنطقة؛ للوقوف على المشكلات والصعوبات التي تواجه سير العمل الأمني، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وتطرق اللقاء إلى مشكلة توفير الوقود داخل المدينة، وصيانة مستشفى الجميل، ودعم الجامعات والمعاهد العليا بالوسائل التقنية من معامل وغيرها، وحل عدد من المشكلات التي تواجه البلدية.

وناقش أيضا موضوع المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي بين الليبيين لبناء دولة ديمقراطية، ورأب الصدع بين أبناء البلد الواحد لتحقيق دولة القانون والعدالة.

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وفي 13 أبريل الماضي، تمكنت قوات حكومة الوفاق من السيطرة على الجميل إضافة إلى صرمان، وصبراتة، والعجيلات، ومليتة، وزلطن، ورقدالين، والعسة، بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر مربع.