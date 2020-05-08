«بركان الغضب» تعلن «تسليم 6 أفراد أنفسهم» من عناصر القيادة العامة في قاعدة الوطية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 مايو 2020, 10:20 صباحا
صورة بالقمر الصناعي لقاعدة الوطية الجوية، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت عملية بركان الغضب، اليوم الجمعة، إن ستة أفراد تابعين لقوات القيادة العامة في قاعدة الوطية الجوية «سلموا أنفسهم».

وأوضحت العملية أن هؤلاء الأفراد استسلموا إلى قوات المنطقة العسكرية الغربية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من المعلومة من مصدر مستقل.

وأمس الخميس، قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، إن سلاح الجو نفذ 12 ضربة جوية خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، منها تسع ضربات على قاعدة الوطية.

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ولفت قنونو إلى أن الضربات على القاعدة استهدفت 13 عنصرا من قوات القيادة العامة بينهم «محمد الدحير المطلوب لدى النائب العام في عدة قضايا جنائية»، إلى جانب تدمير خمس آليات مسلحة.

وكشف عن «استهداف ثلاث ضربات جوية ثلاث شاحنات وقود بمنطقة الشويرف» كانت في طريقها إلى ترهونة لإمداد قوات القيادة العامة.

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