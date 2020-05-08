اللجنة الطبية طبرق: سحب 140 عينة لعائدين من مصر للكشف عن «كورونا»

أعضاء فريق طبي تابع للجنة الطبية طبرق في فندق دار السلام لفحص العائدين من مصر، 7 مايو 2020، (صفحة اللجنة على فيسبوك)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق سحب أكثر من 140 عينة من العائدين من مصر، كإجراء احترازي للكشف عن فيروس «كورونا المستجد».

واستقبل فندق دار السلام الدفعة الثانية من العائدين من مصر، حيث من المقرر أن يقضوا هناك فترة الحجر الصحي وهي 14 يوما، حسب بيان اللجنة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وشددت اللجنة على جميع العائدين الالتزام بالمدة المحددة للحجر، وعدم التجمع، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

واستقبلت مدينة طبرق إلى الآن 400 مواطن كانوا عالقين في مصر، حسب تصريح مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق، عضو اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا»، عبدالمنعم أسويكر، كما أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، وصول دفعة جديدة من المواطنين العالقين في مصر.

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وأمس، أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة جائحة «كورونا» في بنغازى خروج المجموعة الأولى من المواطنين، الذين قدموا على متن أول رحلة أذن لها بالدخول إلى المدينة، بعد خضوعهم للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.