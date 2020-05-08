خروج مجموعة من العائدين على أول رحلة إلى بنغازي بعد حجرهم 14 يوما

خروج المجموعة الأولى من المواطنين الخاضعين للحجر الصحي بعد عودتهم على متن أول رحلة أذن لها بالدخول إلى بنغازي. (عبدالرحمن كحيل، فريق الإعلام بالغرفة المركزية)

أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة جائحة «كورونا» في بنغازى عن خروج المجموعة الأولى من المواطنين، الذين قدموا على متن أول رحلة أذن لها بالدخول إلى المدينة وذلك بعد خضوعهم للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

ونوهت الغرفة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بالتزام وتعاون المواطنين طيلة مدة الحجر، مشيرة إلى حضور مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي، ناصر الكاديكي، مراسلم خروجهم، إلى جانب عدد من أعضاء الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية بنغازي.

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وحسب البيان، فقد «أثنى المواطنين الذين خضعوا للحجر الصحي على الخدمات الصحية المقدمة لهم خلال هذه الفترة بإشراف الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية بنغازي».

ويتوالى وصول العالقين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الموقتة، حيث أعلن مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق، عضو اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا»، عبدالمنعم أسويكر، الأسبوع الماضي، وصول أكثر من 400 مواطن ليبي من العالقين بمصر، كما أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، وصول دفعة جديدة من المواطنين العالقين في مصر.

وفي 14 أبريل الماضي، وجه القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، جميع اللجان المكلفة لمتابعة أوضاع المواطنين العالقين خارج البلاد بسرعة تسيير جسر جوي لإرجاعهم إلى أرض الوطن قبل حلول شهر رمضان.