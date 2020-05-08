بالصور: تخريج الدفعة الأولى لطلبة المعهد العالي لضباط الشرطة ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 مايو 2020, 02:38 صباحا
جانت من حفل تخريج الدفعة الأولى لطلبة المعهد العالي لضباط الشرطة ببنغازي، 7 مايو 2020. (الحكومة الموقتة)

جرت بمعهد تدريب الشرطة في مدينة بنغازي، الخميس، مراسم تخريج الدفعة الأولى لطلبة المعهد العالي لضباط الشرطة، وذلك بحضور رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، ووزير الداخلية، المستشار إبراهيم بوشناف.

وضمت الدفعة 251 عضوًا من أعضاء هيئة الشرطة المتحصلين على مؤهلات علمية جامعية معتمدة، وذلك لتأهيلهم من ضباط صف إلى ضباط، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الحكومة الموقتة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتخرج من طلاب المعهد  223 طالبًا، في الدورة التدريبة التي عقدت بمقر المعهد في منطقة قرنادة، وتلقى الخريجون العديد من التدريبات التأهيلية الخاصة بضباط الشرطة، مع تلقيهم العديد من المحاضرات في 22 مادة علمية متخصصة في شتى مجالات العلوم الأمنية والمعرفة، حسب البيان.

واستعرض الخرجون لوحات من فنون القتال والدفاع عن النفس، كما جرت خلال مراسم الحفل استعراض كراديس الطلاب رفقة الجوقة الموسيقية الخاصة بهيئة الشرطة. كما تم خلال الحفل وضمن البرنامج التأهيلي استعراض مسرح الجريمة لأول مرة في ليبيا من خلال حقيبة متاكملة، لكيفية التعامل مع الجريمة والمجني عليه بالصورة الصحيحة فور ورود البلاغ على الواقعة.

وحضر مراسم الاحتفال عددا من أعضاء مجلس النواب، ومدير إدارة الاستخبارات بالقيادة العامة للجيش، وعدد من مدراء الإدارات العامة ومدراء الأمن ومدراء المكاتب بوزارة الداخلية.

جانت من حفل تخريج الدفعة الأولى لطلبة المعهد العالي لضباط الشرطة ببنغازي، 7 مايو 2020. (الحكومة الموقتة)
جانت من حفل تخريج الدفعة الأولى لطلبة المعهد العالي لضباط الشرطة ببنغازي، 7 مايو 2020. (الحكومة الموقتة)
جانت من حفل تخريج الدفعة الأولى لطلبة المعهد العالي لضباط الشرطة ببنغازي، 7 مايو 2020. (الحكومة الموقتة)
الثني (يمين) خلال حضوره جانت من حفل تخريج الدفعة الأولى لطلبة المعهد العالي لضباط الشرطة ببنغازي، 7 مايو 2020. (الحكومة الموقتة)
مقر المعهد العالي لضباط الشرطة ببنغازي، 7 مايو 2020. (الحكومة الموقتة)
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