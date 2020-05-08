«داخلية الوفاق» تعلن مصرع شرطي في قصف زاوية الدهماني وتنعيه

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 مايو 2020, 02:22 صباحا
ر. ع سراج سهل الفزاني، التابع لمركز شرطة زاوية الدهماني بمديرية أمن طرابلس. (داخلية الوفاق)

دانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق القصف العشوائي على منطقة زاوية الدهماني بالعاصمة طرابلس، ونعت الرائد سراج سهل الفزاني، التابع لمركز شرطة زاوية الدهماني بمديرية أمن طرابلس الذي توفي في القصف.

وقالت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن القصف تسبب كذلك في وفاة المواطن منير محمد عثمان لوبي، إلى جانب إصابة شخصين أخرين إصابات بليغة، علاوة على إصابة إحدى الدوريات الأمنية التابعة للإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية المكلفة بحماية وتأمين مقر إقامة السفير الإيطالي بالمنطقة.

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واتهمت الوزارة، قوات القيادة العامة بقصف المنطقة، ضمن «استهدافها المتكرر للأحياء السكنية داخل العاصمة طرابلس»، وتقدمت بأحر التعازي وأصدق المواساة لأسر المتوفيين.

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