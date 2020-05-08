إيطاليا تدين قصف طريق الشط وتعتبره «غير مقبول على الإطلاق»

وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، (أرشيفية: الإنترنت)

دانت وزارة الخارجية الإيطالية، الجمعة، «الهجوم على المدنيين بالمنطقة المحيطة بمقر إقامة السفير الإيطالي» بطريق الشط بالعاصمة طرابلس، مساء الخميس.

وقالت الوزارة في بيان، إن الهجوم تسبب في مقتل شخصين على الأقل، وشددت على أن هذه الهجمات «غير مقبولة على الإطلاق وتدل على ازدراء قواعد القانون الدولي والحياة البشرية».

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وأجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، اتصالين هاتفين مع سفيري إيطاليا وتركيا للاطمئنان عليهما، وذلك «بعد قصف على طريق الشط كان قريبًا من محل إيقامتهما».



واستنكر سيالة «القصف الإجرامي على طريق الشط» واتهم قوات القيادة العامة بتنفيذه، واعتبره مخالفًا لـ«القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي يدعو لحماية البعثات الدبلوماسية».