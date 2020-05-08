سيالة يستنكر قصف طريق الشط ويطمئن على سلامة سفيري إيطاليا وتركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 مايو 2020, 12:52 صباحا
وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، (أرشيفية: الإنترنت)

أجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، اتصالين هاتفين مع سفيري إيطاليا وتركيا للاطمئنان عليهما، وذلك «بعد قصف على طريق الشط كان قريبًا من محل إيقامتهما».

واستنكر سيالة «القصف الإجرامي على طريق الشط» لافتًا إلى تسببه في وفاة مدنيين اثنين إلى جانب وقوع عدد من الجرحى، واتهم قوات القيادة العامة بتنفيذه، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واعتبر سيالة القصف مخالفًا لـ«القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي يدعو لحماية البعثات الدبلوماسية».

وأكد سكان من العاصمة طرابلس مساء، الخميس، سقوط قذيفتين صاروخيتين بمنطقة زاوية الدهماني، في المربع الذي توجد فيه مقار الإذاعة، ووزارة الخارجية، وفندق المهاري، والسفارة التركية، ومنزل السفير الإيطالي، والمطل على كورنيش العاصمة. في حين أعلنت إدارة شؤون الجرحى في طرابلس، مصرع شخصين جراء سقوط قذائف صاروخية على منطقة زاوية الدهماني.

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