«شؤون الجرحي طرابلس» تعلن مصرع شخصين جراء سقوط قذائف على زاوية الدهماني

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 مايو 2020, 12:40 صباحا
سيارة تابعة لإدارة شؤون الجرحي طرابلس في موقع سقوط القذائئف يزاوية الدهماني، 7 مايو 2020. (صفحة الإدارة على فيسبوك)

أعلنت إدارة شؤون الجرحى في طرابلس، مصرع شخصين جراء سقوط قذائف صاروخية على منطقة زاوية الدهماني، مساء الخميس.

وأشارت الإدارة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن سيارات الإسعاف التابعة لها سارعت إلي مكان الحادث، حيث قام الفريق بإسعاف جرحي القصف ونقلهم إلى مستشفى طرابلس المركزي.

وكان سكان من العاصمة طرابلس أكدوا سقوط قذيفتين صاروخيتين بمنطقة زاوية الدهماني، مساء الخميس، في المربع الذي توجد فيه مقار الإذاعة، ومنزل السفير الإيطالي، ووزارة الخارجية، وفندق المهاري، والسفارالتركية والمصرية، المطلة على كورنيش العاصمة.

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