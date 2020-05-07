الثني يتابع آلية تفعيل قرارات الضمان الاجتماعي بشأن التقاعد العسكري

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مايو 2020, 11:59 مساء
الثني (وسط) خلال اجتماع في بنغازي، 8 مايو 2020. (الحكومة الموقتة)

بحث رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، اليوم الخميس، بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، آليات تفعيل قوانين وقرارات الضمان الاجتماعي فيما يخص التقاعد العسكري، وذلك خلال اجتماع موسع عقده بالخصوص.

وناقش الاجتماع سبل تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالضمان الاجتماعي فيما يخص التقاعد العسكري بالتنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الحكومة الموقتة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وضم الاجتماع وزير الصناعة، الدكتور السنوسي صالح، ووكيل وزارة المالية، امراجع غيث، ومدير إدارة الحسابات العسكرية بالقوات المسلحة، اللواء عطية الشريف، ومدير إدارة التقاعد العسكري، سالم زوبي، ومدير إدارة التفتيش بالضمان الاجتماعي، الناجي المرتضي.

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